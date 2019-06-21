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Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

Özcan Deniz'in 15 ay önce evlendiği eşi Feyza Aktan'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbullu Gelin dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz'in, Babalar Günü paylaşımının ardından boşanma iddiaları giderek güçlendi. Önceki gün, Özcan Deniz'in boşanma davası açacağı iddia edilirken Feyza Aktan'dan gelen sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırmıştı. Ancak bugün, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebi olarak ihanet iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. İşte Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanmasının arkasında yatan nedenler...

21.06.2019 14:24 - Son Güncelleme: 21.06.2019 14:24
Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANMA NEDENİ HAKKINDA ŞOK İDDİA!

Özcan Deniz'in 3 yıldır birlikte olduğu Feyza Aktan'dan boşanmak istediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin boşanacaklarını öğrenen hayranları bir hayli üzülürken, merak edilen boşanma nedeni ortaya çıktı...

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Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

AYRILIĞIN NEDENİ İHANET Mİ?

Ayrılığın duyulmasının ardından çift hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu. Eşine hesap soran Aktan ile Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve çift evliliklerini bitirmeye karar verdi.

Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Kulislerde her iki tarafın da Kuzey'in velayetini istediği ve maddi konuda aralarında bir anlaşma sağlanamadığı konuşuluyor.

Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

FEYZA AKTAN OĞLUNU GÖSTERMİYOR MU?

Özcan Deniz'in Babalar Günü'nde Instagram'da paylaştığı "Elimizden acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim oğlum" mesajı kafaları karıştırmıştı. Feyza Aktan'ın ayrılık kararının ardından Özcan Deniz'in oğlunu görmesini engellediği iddia ediliyor.

Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

ÖZCAN DENİZ EV ARAYIŞINDA

Bir başka iddia da Özcan Deniz'in Feyza Aktan için ev baktığı yönünde. Çiftin Babalar Günü'nde Zekeriyaköy'de birlikte oturdukları eve yakın mesafedeki Köy adlı lüks siteden ev baktıkları söyleniyor.

Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

YAKIN OLMAK İSTEMİYOR

Deniz'in boşandıktan sonra oğlunu yakınında istediği için bu siteden ev aradığı, ancak Feyza Aktan'ın bu durumdan hoşnut olmadığı konuşuluyor.

Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...
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