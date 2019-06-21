Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...
Özcan Deniz'in 15 ay önce evlendiği eşi Feyza Aktan'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbullu Gelin dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz'in, Babalar Günü paylaşımının ardından boşanma iddiaları giderek güçlendi. Önceki gün, Özcan Deniz'in boşanma davası açacağı iddia edilirken Feyza Aktan'dan gelen sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırmıştı. Ancak bugün, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebi olarak ihanet iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. İşte Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanmasının arkasında yatan nedenler...
ÖZCAN DENİZ'İN BOŞANMA NEDENİ HAKKINDA ŞOK İDDİA!
Özcan Deniz'in 3 yıldır birlikte olduğu Feyza Aktan'dan boşanmak istediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinin boşanacaklarını öğrenen hayranları bir hayli üzülürken, merak edilen boşanma nedeni ortaya çıktı...
ÖZCAN DENİZ'iN BOŞANMAK İSTEDİĞİ FEYZA AKTAN'IN GERÇEK ADI ŞOK ETTİ - TIKLA
AYRILIĞIN NEDENİ İHANET Mİ?
Ayrılığın duyulmasının ardından çift hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre Feyza Aktan, Özcan Deniz'in cep telefonunda başka bir kadından gönderilmiş mesajlar buldu. Eşine hesap soran Aktan ile Deniz arasında büyük bir tartışma çıktı ve çift evliliklerini bitirmeye karar verdi.