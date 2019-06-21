Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...

Özcan Deniz'in 15 ay önce evlendiği eşi Feyza Aktan'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbullu Gelin dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz'in, Babalar Günü paylaşımının ardından boşanma iddiaları giderek güçlendi. Önceki gün, Özcan Deniz'in boşanma davası açacağı iddia edilirken Feyza Aktan'dan gelen sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırmıştı. Ancak bugün, Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebi olarak ihanet iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı. İşte Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanmasının arkasında yatan nedenler...

21.06.2019 14:24 - Son Güncelleme: 21.06.2019 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





