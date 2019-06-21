GaleriMagazin

Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı herkesi şok etti: Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim

Serenay Sarıkaya'nın yeni imajını görenler şok oldu. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya'nın yeni halini gören takipçileri, "Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim" diyerek ünlü oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu. Saçlarında sık sık değişime giden ve hayranlarından tam puan alan Serenay Sarıkaya, bu kez övgü yerine eleştiri aldı. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

21.06.2019 16:30 - Son Güncelleme: 21.06.2019 16:44
Serenay Sarıkaya'nın yeni tarzı herkesi şok etti: Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim

Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı herkesi şok etti. Kıvırcık saçlarıyla hayranlarını şaşırtan Serenay Sarıkaya eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı...

Serenay Sarıkaya'nın yeni tarzı herkesi şok etti: Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim

Hülya Avşar

Serenay Sarıkaya'nın yeni tarzı herkesi şok etti: Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim

Ömer Dönmez

Serenay Sarıkaya'nın yeni tarzı herkesi şok etti: Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim

Ergun Köknar

Serenay Sarıkaya'nın yeni tarzı herkesi şok etti: Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim

Kayhan Yıldızoğlu

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...
Özcan Deniz neden boşanıyor? Feyza Aktan, Özcan Deniz ile ilgili hangi gerçeği öğrendi...