Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı herkesi şok etti: Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim

Serenay Sarıkaya'nın yeni imajını görenler şok oldu. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birden fazla aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya'nın yeni halini gören takipçileri, "Bunu gördüğüm için gözlerimden özür dilerim" diyerek ünlü oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu. Saçlarında sık sık değişime giden ve hayranlarından tam puan alan Serenay Sarıkaya, bu kez övgü yerine eleştiri aldı. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

21.06.2019 16:30 - Son Güncelleme: 21.06.2019 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





