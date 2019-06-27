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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra dikkat çeken detay!

Özcan Deniz, geçen günlerde "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmış, eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 15 aylık evlilikleri dün Çağlayan Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada tek celseyle sonlandı. Anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma süreciyle ilgili detaylar hayranları tarafından merak konusu oldu. 15 dakika süren duruşma sonrası salondan çıkan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın tepkileri dikkatlerden kaçmadı...

27.06.2019 12:33 - Son Güncelleme: 27.06.2019 12:33
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra dikkat çeken detay!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan, 1.5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. Çift dün 15 dakika süren duruşmayla boşandı. 1 yaşındaki oğulları için 'ortak velayet' düzenlemesi yapıldı.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra dikkat çeken detay!

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmış, eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra dikkat çeken detay!

Deniz ayrıca 1 yaşındaki çocuklarının velayetini istemişti. Daha sonra anlaşmalıya dönen dava, dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra dikkat çeken detay!

DURUŞMA SONRASI SARILDI

Duruşma öncesi basına görünmemek için adliyedeki bir odada bekleyen Deniz ve Aktan, daha sonra güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koruma kalkanının arkasında duruşma salonuna geçti.

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra dikkat çeken detay!

DURUŞMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN DETAY!
15 dakika süren duruşma sonrası salondan çıkan Özcan Deniz, üzgün olduğu görülen Feyza Aktan'a sarıldı.

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