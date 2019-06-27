Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma davasından sonra dikkat çeken detay!

Özcan Deniz, geçen günlerde "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmış, eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 15 aylık evlilikleri dün Çağlayan Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada tek celseyle sonlandı. Anlaşmalı olarak boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma süreciyle ilgili detaylar hayranları tarafından merak konusu oldu. 15 dakika süren duruşma sonrası salondan çıkan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın tepkileri dikkatlerden kaçmadı...

27.06.2019 12:33 - Son Güncelleme: 27.06.2019 12:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





