Özcan Deniz gözünü karartıp kız kardeşini ifşa etti! “Birlikte olduğun evli barklı adam...” | Samar Dadgar da suskunluğunu bozdu

Feyza Aktan ile yaptığı evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan oyuncu ve şarkıcı Deniz, son olarak ailesi ile yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. İlk olarak ağabeyi Ercan Deniz ile gerginlik yaşayan ünlü şarkıcı, şimdi ise kız kardeşiyle birbirine girdi. "Akşamı bekle" diye gözdağı veren Deniz, "Birlikte olduğun evli barklı adam" ifadelerini kullandığı açıklamasıyla kardeşi Yurda Güler'i ifşa etti. Deniz'in eşi Samar Dadgar da suskunluğunu bozdu. İşte detaylar...
Feyza Aktan ile yaptığı evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, geçen yıl sürpriz bir şekilde kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.
Ünlü çift, romantik pozlarıyla sık sık gündem olurken Özcan Deniz'in annesinin bu evliliğe karşı olduğu iddiaları zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı.
Özcan Deniz cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü şarkıcı, kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine rest çekti.