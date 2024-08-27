66'lık Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi’nin son halini gören dilini ısırdı! Kemal Sunal’ın Emine’sine bakın: Genç kalmanın sırrını bulmuş!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi usta isimlerin yer aldığı 1984 yapımı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali ağızları açık bıraktı. 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızını adeta yıllar teğet geçti. Son haliyle sosyal medyaya damga vuran Saatçi için "Kim der 66 yaşında", "Yıllara meydan okuyan güzellik", "Genç kalmanın sırrını bulmuş, keyfini sürüyor" yorumları yapıldı. İşte Tokatçı'nın güzeller güzeli Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...
1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "Sinema Kraliçesi" seçilen Nazan Saatçi, Kemal Sunal il başrolünde yer aldığı Tokatçı filmiyle hafızalara kazındı.
1984 yapımı filmde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Saatçi, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle bir döneme damga vurdu.