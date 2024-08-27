Güldür Güldür’ün İsmail’i Alper Kul 12 yıllık mutlu evliliğinin sırrını açıkladı! 2 çocuğunun annesi Aylin Kontente’yle meğer...

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı İsmail karakteriyle izleyici karşısına çıkan Alper Kul, aynı programda yer alan Aylin Kontente ile 12 yıl önce nikah masasına oturdu ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Oyunculuk performanslarının yanı sıra sürdürdükleri mutlu evlilikle de hayranları tarafından beğeni toplayan ünlü çiftten Alper Kul, "Mutlu evliliğin sırrı nedir?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Alper Kul'un 12 yıllık mutlu evliliğinin sırrı...