Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinden yeni hamle! Feyza Aktan uyum sağlayamadığı için...
Özcan Deniz, boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiği Feyza Aktan'ın uyum sağlayamadığı Zekeriyaköy'deki evlerinden ayrılıyor. Feyza Aktan ile Özcan Deniz çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan Özcan Deniz, Aktan'a ikinci bir şans verdi. Yurt dışında yaşadıkları tartışma sonrası evliliklerini sonlandırdıkları söylenen ikili, ayrılsalar da çocukları Kuzey için görüşmeye devam etme kararı aldı. Boşanmaları kadar birlikte tatil yapmaları da gündemden düşmeyen Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinden bu kez başka bir hamle geldi.
Şimdilerde emlakçılarla görüşmeler halinde olan Deniz, içlerine sinen evi bulduktan sonra tatil dönüşü taşınma işlemlerini hızlandıracak.
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