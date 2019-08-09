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Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinden yeni hamle! Feyza Aktan uyum sağlayamadığı için...

Özcan Deniz, boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiği Feyza Aktan'ın uyum sağlayamadığı Zekeriyaköy'deki evlerinden ayrılıyor. Feyza Aktan ile Özcan Deniz çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan Özcan Deniz, Aktan'a ikinci bir şans verdi. Yurt dışında yaşadıkları tartışma sonrası evliliklerini sonlandırdıkları söylenen ikili, ayrılsalar da çocukları Kuzey için görüşmeye devam etme kararı aldı. Boşanmaları kadar birlikte tatil yapmaları da gündemden düşmeyen Özcan Deniz- Feyza Aktan çiftinden bu kez başka bir hamle geldi.

09.08.2019 16:01 - Son Güncelleme: 09.08.2019 16:01
Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinden yeni hamle! Feyza Aktan uyum sağlayamadığı için...

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan vazgeçemiyor. İki ay önce tek celsede boşanan çiftten Özcan Deniz, Aktan'a ikinci bir şans verdi. Yurtdışında yaşadıkları tartışma sonrası evliliklerini sonlandırdıkları söylenen ikili, ayrılsalar da çocukları Kuzey için görüşmeye devam etme kararı aldı.

Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinden yeni hamle! Feyza Aktan uyum sağlayamadığı için...

Çift bunun için ilk olarak Zekeriyaköy'deki lüks villarından taşınma kararı aldı. Feyza Aktan çevreye uyum sağlayamadığı için evlerini değiştirmek isteyen çift, Boğaz'da ev bakmaya başladı.

Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinden yeni hamle! Feyza Aktan uyum sağlayamadığı için...

Şimdilerde emlakçılarla görüşmeler halinde olan Deniz, içlerine sinen evi bulduktan sonra tatil dönüşü taşınma işlemlerini hızlandıracak.

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Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinden yeni hamle! Feyza Aktan uyum sağlayamadığı için...

Bodrum tatillerine devam eden Özcan Deniz ile Feyza Aktan diğer taraftan Boğaz'daki emlakçılarla görüşmeler halinde...

İşte Feyza Aktan'ın çevreye uyum sağlayamadığı evi ve diğer ünlülerin evleri...

Özcan Deniz - Feyza Aktan çiftinden yeni hamle! Feyza Aktan uyum sağlayamadığı için...

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU

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