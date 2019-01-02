Özcan Deniz evi terk etti! Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu? İşte 2018 yılında evlenen ünlüler
Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2108 yılında dünyaevine giren ünlü isimler arasında yer alıyor. 8 Mart'ta evlenen Özcan Deniz ile Feyza Aktan çiftinin Nisan ayında doğan Kuzey adında bir oğulları var. Tam her şey yolunda derken, geçtiğimiz gün Özcan Deniz'in, eşi Feyza Aktan'la tartışıp evi terk ettiği iddia edildi. Yeni evli çift gerçekten boşanıyor mu? İşte 2018 yılında evlenen magazin dünyasının ünlü isimleri...
2 Ocak 2019 Çarşamba, 16:40:12
Güncelleme: 16:49:16
Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan'ın boşanma iddialarına ilk yanıt Feyza Aktan'dan geldi. 2018 yılında Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan olmak üzere birçok ünlü isim dünyaevine girdi. İşte o isimler...
Arda Turan, 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'la 2018'in Mart ayında evlendi.
Aile arasında yapılan nikahta çiftin şahitliğini de Başkan Tayyip Erdoğan yapmıştı.
Yunus Günçe, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Işık Selin Kuyumcu ile 16 Eylül'de dünyaevine girdi.
45 yaşındaki Seray Sever, 34 yaşındaki sevgilisi Eray Sünbül ile Bodrum'da nisan ayında 24 saat içerisinde önce nişanlandı, ardından nikâh masasına oturdu.