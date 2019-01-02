Özcan Deniz evi terk etti! Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu? İşte 2018 yılında evlenen ünlüler

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2108 yılında dünyaevine giren ünlü isimler arasında yer alıyor. 8 Mart'ta evlenen Özcan Deniz ile Feyza Aktan çiftinin Nisan ayında doğan Kuzey adında bir oğulları var. Tam her şey yolunda derken, geçtiğimiz gün Özcan Deniz'in, eşi Feyza Aktan'la tartışıp evi terk ettiği iddia edildi. Yeni evli çift gerçekten boşanıyor mu? İşte 2018 yılında evlenen magazin dünyasının ünlü isimleri...

2 Ocak 2019 Çarşamba, 16:40:12 Güncelleme: 16:49:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





