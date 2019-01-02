Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'nin yıldızı parladı! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri

Amine Gülşe'nin yıldızı parladı. Arsenal'in başarılı futbolcusu Mesut Özil'le aşk sayesinde tüm dünyada tanınan Amine Gülşe, birçok kez Avrupa'da 'en güzel futbolcu eşleri' listesinde yer almıştı. Gülşe, bu kez de Asya'daki oylamada ilk 6 kişilik listeye girdi. Futbol dünyasının yıldız isimleri yeşil sahaların tozunu attırırken öte yandan özel hayatları mercek altında oluyor çoğu zaman. Futbolcuların eşleri her ne olursa olsun fazlasıyla dikkat çekiyor. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 13:10:47 Güncelleme: 13:17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





