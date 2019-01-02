Mesut Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'nin yıldızı parladı! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri
Amine Gülşe'nin yıldızı parladı. Arsenal'in başarılı futbolcusu Mesut Özil'le aşk sayesinde tüm dünyada tanınan Amine Gülşe, birçok kez Avrupa'da 'en güzel futbolcu eşleri' listesinde yer almıştı. Gülşe, bu kez de Asya'daki oylamada ilk 6 kişilik listeye girdi. Futbol dünyasının yıldız isimleri yeşil sahaların tozunu attırırken öte yandan özel hayatları mercek altında oluyor çoğu zaman. Futbolcuların eşleri her ne olursa olsun fazlasıyla dikkat çekiyor. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri.
Amine Gülşe bu kez de Asya'yı ele geçirdi. Arsenal'in başarılı futbolcusu mesut Özil ile aşk yaşayan Amine Gülşe, güzelliğiyle herkesin gönlünü feth etti. Kariyerlerinin yanı sıra, özel hayatlarıyla da gündemden düşmeyen futbol dünyasının yıldız isimlerinin eşleri en az kendileri kadar popüler. Tabi içlerinde geri planda kalanlarda var. İşte bazılarına çok şaşıracağınız futbolcuların eşleri ve sevgileri.