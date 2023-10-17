Özcan Deniz aşka geldi biricik hamile eşi Samar Dadgar'ı öpmelere doyamadı "Harikasınız" Samar paylaşımlara kayıtsız kalamadı

Feyza Aktan'la olayla bir boşanma süreci geçiren Özcan Deniz, aşkı İranlı Samar Dadgar'da bulmuş, ünlü çift ocak ayında nikah masasına oturmuştu. 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiçeği burnunda çift Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmiş, Dadgar'ın hamile olduğu öğrenilişti. Deniz, Instagram'da aşka geldi. Eşi Dadgar'la paylaşım yapan Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.