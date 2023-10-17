Özcan Deniz aşka geldi biricik hamile eşi Samar Dadgar'ı öpmelere doyamadı "Harikasınız" Samar paylaşımlara kayıtsız kalamadı

Feyza Aktan'la olayla bir boşanma süreci geçiren Özcan Deniz, aşkı İranlı Samar Dadgar'da bulmuş, ünlü çift ocak ayında nikah masasına oturmuştu. 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çiçeği burnunda çift Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmiş, Dadgar'ın hamile olduğu öğrenilişti. Deniz, Instagram'da aşka geldi. Eşi Dadgar'la paylaşım yapan Deniz'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı.
Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti.