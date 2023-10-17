19 yaşında gencecik bir kız! Esra Dermancıoğlu’nun 35 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğraflarla yine gündem oldu. Ünlü oyuncu, 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Dermancıoğlu'nun gençlik hali sosyal medyaya damga vururken paylaşıma düştüğü not dikkat çekti.