19 yaşında gencecik bir kız! Esra Dermancıoğlu’nun 35 yıl önceki hali sosyal medyayı salladı! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğraflarla yine gündem oldu. Ünlü oyuncu, 19, 24 ve 54 yaşında çekilen fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Dermancıoğlu'nun gençlik hali sosyal medyaya damga vururken paylaşıma düştüğü not dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Özellikle dans videolarıyla çok konuşulan oyuncu, bu kez gençlik haliyle gündeme geldi.
Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğraflarla bir kez daha adından söz ettirdi.