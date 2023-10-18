Berdan Mardini ve genç sevgilisi Dilara Talay ilk kez el ele! Geçtiğimiz günlerde yarı çıplak poz veren Mardini bu kez pançosuyla...

Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak paylaşım yaparak herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Mardini bir süredir genç öğretmen Dilara Talay ile aşk yaşıyor. Zaman zaman sevgilisiyle paylaşımlar yapan Mardini bu kez, el ele çıktı kameralar karşısına sevgilisiyle. Mardini yine tarzıyla da adından söz ettirdi.
Son zamanlarda giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda genç sevgilisi Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
Çocukları Ezmira ve Miran'ın annesi Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.
'ALLAH KALBİMİZE GÖRE VERİYOR'
44 yaşındaki türkücü, geçtiğimiz ay genç sevgilisi Dilara Talay ile pozunu, "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.