Berdan Mardini ve genç sevgilisi Dilara Talay ilk kez el ele! Geçtiğimiz günlerde yarı çıplak poz veren Mardini bu kez pançosuyla...

Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak paylaşım yaparak herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Mardini bir süredir genç öğretmen Dilara Talay ile aşk yaşıyor. Zaman zaman sevgilisiyle paylaşımlar yapan Mardini bu kez, el ele çıktı kameralar karşısına sevgilisiyle. Mardini yine tarzıyla da adından söz ettirdi.