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Maaile bir araya geldi: Hakan Ural ve Sibel Can uzun süre sonra aynı karede! Kızları Melisa Ural 'Aile' notuyla paylaştı

1988-1999 yılları arasında evli kalan magazin gündeminin sevilen isimleri Hakan Ural ve Sibel Can boşanmışl olmalarına rağmen aralarındaki bağları koparmadı. İkilinin dostlukları devam ederken çiftin kızları Melisa Ural, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa "Aile" notunu ekleyerek, anne ve babasını yıllar sonra aynı karede buluşturdu. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:14 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 16:24
Maaile bir araya geldi: Hakan Ural ve Sibel Can uzun süre sonra aynı karede! Kızları Melisa Ural ’Aile’ notuyla paylaştı 1

1988-1999 yılları arasında evli kalan magazin gündeminin sevilen isimleri Hakan Ural ve Sibel Can boşanmışl olmalarına rağmen aralarındaki bağları koparmadı. İkilinin dostlukları devam ederken çiftin kızları Melisa Ural, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa "Aile" notunu ekleyerek, anne ve babasını yıllar sonra aynı karede buluşturdu. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...

Maaile bir araya geldi: Hakan Ural ve Sibel Can uzun süre sonra aynı karede! Kızları Melisa Ural ’Aile’ notuyla paylaştı 2

Hakan Ural ve Sibel Can 1988 yılında ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in evinde nikah masasına oturdu.

Maaile bir araya geldi: Hakan Ural ve Sibel Can uzun süre sonra aynı karede! Kızları Melisa Ural ’Aile’ notuyla paylaştı 3

Çift 11 süren bu evliliğinden Melisa ve Engincan ile anne-baba olmanın mutluğunu yaşadı.

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