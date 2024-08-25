Maaile bir araya geldi: Hakan Ural ve Sibel Can uzun süre sonra aynı karede! Kızları Melisa Ural 'Aile' notuyla paylaştı

1988-1999 yılları arasında evli kalan magazin gündeminin sevilen isimleri Hakan Ural ve Sibel Can boşanmışl olmalarına rağmen aralarındaki bağları koparmadı. İkilinin dostlukları devam ederken çiftin kızları Melisa Ural, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa "Aile" notunu ekleyerek, anne ve babasını yıllar sonra aynı karede buluşturdu. İşte Melisa Ural'ın o paylaşımı...