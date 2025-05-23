Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI! Ozan Orhon'un açıklamalarının ardından Emrah'ın mal varlığı da merak edildi. Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi.

İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.