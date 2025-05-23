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Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Ozan Orhon, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Orhon, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü ismin asker arkadaşı Emrah'la ilgili itirafı ise dikkat çekti. İşte "Keşke parayı tutsaydım" diyen Ozan Orhon'un o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 11:22
Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon, önceki gün Nişantaşı'nda kızıyla objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Orhon, samimi açıklamalarda bulundu.

Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

Sabah'ta yer alan habere göre; şarkıcı, "Keşke parayı tutsaydım diyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Tabii... Gençliğin verdiği heyecanla 'musluk hep akıyor' zannediyorsun ama öyle olmuyor. Birikim yapmazsan ileride sıkıntı yaşayabilirsin"

Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

VARYEMEZ EMRAH!

Şarkıcı Emrah'ı örnek gösteren Orhon, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda en güzel örnek asker arkadaşım Emrah'tır. Varyemez...

Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

Akıllılık edip çok güzel yatırımlar yaptı. Her sanatçının başarılı olduğu dönem yatırım yapması lazım. Bizim piyasa nankör. Elden ayaktan düştüğünde kimse suratına bakmaz!"

Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!

Ozan Orhon'un açıklamalarının ardından Emrah'ın mal varlığı da merak edildi. Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi.

Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.

Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.