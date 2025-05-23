Ozan Orhon’dan asker arkadaşı Emrah’a ‘varyemez’ yakıştırması! Pişmanlığını açıkladı: Bizim piyasa nankör...

Ünlü şarkıcı Ozan Orhon, önceki gün Nişantaşı'nda kızıyla objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Orhon, samimi açıklamalarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre; şarkıcı, "Keşke parayı tutsaydım diyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Tabii... Gençliğin verdiği heyecanla 'musluk hep akıyor' zannediyorsun ama öyle olmuyor. Birikim yapmazsan ileride sıkıntı yaşayabilirsin"
VARYEMEZ EMRAH!
Şarkıcı Emrah'ı örnek gösteren Orhon, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda en güzel örnek asker arkadaşım Emrah'tır. Varyemez...
GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇIKTI!
Ozan Orhon'un açıklamalarının ardından Emrah'ın mal varlığı da merak edildi. Emrah'ın İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edildi.
İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan sanatçı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip oldu.
Sanatçının ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı, müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini değerlendirdiği belirtildi.