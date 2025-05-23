Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Hacı Sabancı ile 2021 yılında dünyaevine giren Nazlı Sabancı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Sosyetik isim, şimdi ise annesi Güneş Dimili ile gündem oldu. Güneş Dimili'nin estetik sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Şimdilerde sosyetede herkes, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'dan çok annesi Güneş Dimili'yi diline dolamış durumda! Çünkü Güneş Dimili, kızı Nazlı ile yarışıyor!

Güneş Hanım, bir dizi estetik operasyon geçirerek kızı kadar gençleşip güzelleşmiş. Tam yüz germe, karın germe ve meme dikleştirme başta olmak üzere bir dizi operasyondan geçen Güneş Hanım'ı görenler anlata anlata bitiremiyor.