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Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ile 2021 yılında dünyaevine giren Nazlı Sabancı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Nazlı Sabancı, bu kez annesi Güneş Dimili ile gündem oldu. Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin estetik sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 10:09
Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Hacı Sabancı ile 2021 yılında dünyaevine giren Nazlı Sabancı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Sosyetik isim, şimdi ise annesi Güneş Dimili ile gündem oldu. Güneş Dimili'nin estetik sonrası değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Günaydın'dan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu yazıyı kaleme aldı: "Şimdilerde sosyetede herkes, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'dan çok annesi Güneş Dimili'yi diline dolamış durumda! Çünkü Güneş Dimili, kızı Nazlı ile yarışıyor!

Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Güneş Hanım, bir dizi estetik operasyon geçirerek kızı kadar gençleşip güzelleşmiş. Tam yüz germe, karın germe ve meme dikleştirme başta olmak üzere bir dizi operasyondan geçen Güneş Hanım'ı görenler anlata anlata bitiremiyor.

Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Göremeyenler de merakla bir yerlerde onunla karşılaşmayı bekliyor. Dolayısıyla sosyete şimdilerde başlıca sohbet konusu, 20'lik genç kızlara dönen Güneş Hanım ve estetikleri. Hatta Güneş Hanım o kadar beğenilmiş ki, sosyete doktorunu öğrenmeye çalışıyormuş.

Nazlı Sabancı’nın annesi değişimiyle çok konuşuldu! Kızının gölgede bıraktı!

Bu gençleşme operasyonu, reklam, etkinlik ve halkla ilişkiler şirketi kuran Güneş Dimili'nin işine nasıl yansır bilmiyorum ama sosyetede büyük sükse yaptığı ortada"