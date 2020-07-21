Ebru Şahin ile Cedi Osman kumsalda aşka geldi! Tüm gün birbirlerine sarıldılar...

Cedi Osman ile aşk yaşayan Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, Çeşme tatiline devam ediyor. Sürpriz ikili, önceki gün Çeşme Altınkum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken Ebru Şahin'in bikinili fotoğrafına ilk yorum Cedi Osman'dan gelmiş, sosyal medya bu detayla çalkalanmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, güneş ve denizin keyfini çıkardıktan sonra arkadaşlarıyla locada derin bir sohbete daldı. Ardından birbirlerine sarılarak vakit geçiren çiçeği burnunda çift, kimse rahatsız etmesin diye yıldız basketbolcunun yardımcısı bekledi. İşte Hercai'nin Reyyan'ı 26 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen 25 yaşındaki Cedi Osman'ın tatil görüntüleri...