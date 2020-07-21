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Eşkıya'nın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi de meğer oyuncuymuş! Meğer eşiyle aynı dizideymiş

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ceren Benderlioğlu. Edho'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Ceren Benderlioğlu'nun eşinin oyuncu olduğunu hem de her ikisinin de Eşkiıya'da rol aldığını duyanlar şaşıp kaldı. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

21.07.2020 11:00 - Son Güncelleme: 21.07.2020 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





