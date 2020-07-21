Eşkıya'nın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi de meğer oyuncuymuş! Meğer eşiyle aynı dizideymiş
İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ceren Benderlioğlu. Edho'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Ceren Benderlioğlu'nun eşinin oyuncu olduğunu hem de her ikisinin de Eşkiıya'da rol aldığını duyanlar şaşıp kaldı. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Asıl adı Ceren Şekerci olan Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.
Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüveni başladı. Hem okudu hem küçük dizilerde oynadı. Aynı zamanda Tümay Özokur Cast Ajansı'nda 5 seneye yaklaşık bir süre Cast Direktörlüğü yaptı.
Bu güne kadar pek çok yapımda rol alan Ceren Benderlioğlu son dönemde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle fırtınalar estiriyor. Güzelliğiyle dikkatleri üstüne çeken Ceren Benderlioğlu'nun eşinin de Eşkıya'da rol aldığını öğrenenler şaştı kaldı. İşte başta Ceren Benderlioğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.