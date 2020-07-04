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Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in aşklarına nazar değdi. Daha önce ayrıldıkları iddia edilen ancak sonra buzları eriten Eda Ece ve Buğrahan Tuncer bu kez sokakta kavga etti. Gözleri dolan Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer, sevgilisini bırakıp oradan uzaklaştı.

04.07.2020 10:36 - Son Güncelleme: 04.07.2020 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





