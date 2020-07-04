Haberler Galeri Magazin Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in aşklarına nazar değdi. Daha önce ayrıldıkları iddia edilen ancak sonra buzları eriten Eda Ece ve Buğrahan Tuncer bu kez sokakta kavga etti. Gözleri dolan Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer, sevgilisini bırakıp oradan uzaklaştı.

04.07.2020 10:36 - Son Güncelleme: 04.07.2020 10:36
Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Bodrum tatilinden dönen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer önceki gün Etiler'deydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Sevgililerin keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı. Ece, "Tatilden yeni döndük, güzel geçti" dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu dikkat çekti.

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Gazetecilerin "Moraliniz neden bozuk? Bir şeye mi üzüldünüz" sorusuna oyuncu, başını eğerek cevap vermek istemediğini söyledi.

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Tuncer ise hızlıca Ece'nin yanından uzaklaştı.

Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer kavga mı etti? Eda Ece'nin gözleri doldu, Buğrahan Tuncer bıraktı gitti

Bunun üzerine oyuncunun gözlerinin dolduğu görüldü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü olayın tanığından kan konduran ifadeler: Evime geldi üstü kandı