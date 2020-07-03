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Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 30.yaş günü partisinden sonra en çok merak edilen...

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesi olarak hayatlarımıza giren Şeyma Subaşı daha sonra yoluna sosyal medya fenomenliğiyle devam etti. Paylaştığı her pozla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, 30. yaşını Instagram hesabından kızı Melisa ile verdiği pozlarla kutladı. Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Subaşı'ya beğeni yağarken hakkında en çok merak edilen gerçek ise bambaşkaydı.

03.07.2020 18:07 - Son Güncelleme: 03.07.2020 18:07
Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 30.yaş günü partisinden sonra en çok merak edilen...

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı şu sıralar kızı Melisa Ilıcalı ile tatilde. Yeni yaşını kızı ile kutlayan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündem oldu.

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Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 30.yaş günü partisinden sonra en çok merak edilen...

30 yaşına basan Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozlarla takipçilerinden beğeni aldı.

Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 30.yaş günü partisinden sonra en çok merak edilen...

Şeyma Subaşı doğum günü pastasını da kızı Melisa Ilıcalı ile üfledi.

Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 30.yaş günü partisinden sonra en çok merak edilen...

Instagram hesabından eğlendikleri anları da paylaşan Şeyma Subaşı kırmızı mini elbiseli pozuna "Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım ve ikizim gibi çok güzel bir kızım var!

Keşke 30. yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim. Dün gece inanılmazdı! (Sanırım her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi) Umarım yeni yaşım hayatım için bu kadar değerli anlar getirir … Bana mutlu yıllar! notunu düştü...


Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 30.yaş günü partisinden sonra en çok merak edilen...

Bu paylaşımlar sonrası en çok merak edilen ise Şeyma Subaşı'nın boyu oldu. İşte başta spor sevgisi ve düzgün fiziğiyle bilinen Şeyma Subaşı olmak üzere ünlülerin boyları.

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