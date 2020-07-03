Şeyma Subaşı kırmızı mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 30.yaş günü partisinden sonra en çok merak edilen...

Instagram hesabından eğlendikleri anları da paylaşan Şeyma Subaşı kırmızı mini elbiseli pozuna "Kimse bana 30'larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım ve ikizim gibi çok güzel bir kızım var!

Keşke 30. yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim. Dün gece inanılmazdı! (Sanırım her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi) Umarım yeni yaşım hayatım için bu kadar değerli anlar getirir … Bana mutlu yıllar! notunu düştü...



