Ebru Şallı 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: "Tarifsiz bir özlem Ponçiğim" Henüz 9 yaşındayken...

1 Ebru Şallı bundan tam dört yıl önce yaşadığı büyük evlat acısıyla derinden sarsılmıştı. Henüz 9 yaşında lenfoma teşhisi konulan minik Pars, uzun süren tedavi sürecinin ardından hayata gözlerini yummuştu. Oğlunun kaybı, sadece Şallı'yı değil, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş Pars'ın acısı yüreklerde derin izler bırakmıştı.

2 Her zaman tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşan Ebru Şallı'nın içi ise evlat hasreti ile yanıp tutuşuyor.