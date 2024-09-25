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Ebru Şallı 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: "Tarifsiz bir özlem Ponçiğim" Henüz 9 yaşındayken...

Ebru Şallı yaşadığı tüm acılara rağmen pozitif enerjisiyle dikkat çekmeye devam ederken doğum gününde kaybettiği oğlu Pars'ı hatırlatarak takipçilerini hüzne boğdu. "Ponçiğim" diye sevgiyle bahsettiği Pars'ı hatıra dolu fotoğraflarla anan Şallı, evlat hasretini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 11:16 Güncelleme Tarihi25 Eylül 2024, 11:16
Ebru Şallı 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı: Tarifsiz bir özlem Ponçiğim Henüz 9 yaşındayken... 1

Ebru Şallı bundan tam dört yıl önce yaşadığı büyük evlat acısıyla derinden sarsılmıştı. Henüz 9 yaşında lenfoma teşhisi konulan minik Pars, uzun süren tedavi sürecinin ardından hayata gözlerini yummuştu. Oğlunun kaybı, sadece Şallı'yı değil, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş Pars'ın acısı yüreklerde derin izler bırakmıştı.

Ebru Şallı 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı: Tarifsiz bir özlem Ponçiğim Henüz 9 yaşındayken... 2

Her zaman tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşan Ebru Şallı'nın içi ise evlat hasreti ile yanıp tutuşuyor.

Ebru Şallı 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı: Tarifsiz bir özlem Ponçiğim Henüz 9 yaşındayken... 3

4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği oğlunu doğum gününde yaptığı paylaşımlarla andı.

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