Ebru Şallı 4 yıl önce kaybettiği oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı: "Tarifsiz bir özlem Ponçiğim" Henüz 9 yaşındayken...

Ebru Şallı bundan tam dört yıl önce yaşadığı büyük evlat acısıyla derinden sarsılmıştı. Henüz 9 yaşında lenfoma teşhisi konulan minik Pars, uzun süren tedavi sürecinin ardından hayata gözlerini yummuştu. Oğlunun kaybı, sadece Şallı'yı değil, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş Pars'ın acısı yüreklerde derin izler bırakmıştı.
Her zaman tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşan Ebru Şallı'nın içi ise evlat hasreti ile yanıp tutuşuyor.
4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği oğlunu doğum gününde yaptığı paylaşımlarla andı.