İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösterilen Küçük İbo’nun son haline bakın! Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla hafızalara kazınmıştı

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa konserinde sahneye çıkıp sergilediği performansla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Hülya Avşar'ın kucağına oturarak da bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in varisi olarak gösterilirken bir anda ortadan kayboldu. Yanık sesiyle küçük yaşlarda kendine hayran bırakan İbrahim Halil Küçük, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü ismin son halini görenler ise tanımakta zorlandı.
Henüz 12 yaşındayken adını geniş kitlelere duyuran ve 'Küçük İbo' olarak tanınan Halil İbrahim Küçük, yanık sesi ve güçlü yorumuyla İbrahim Tatlıses'in veliahttı olarak gösteriliyordu.
Hızla şöhret basamaklarını tırmanan Küçük İbo, magazin gündeminde de sık sık yer alıyordu.
Hülya Avşar'ın kucağına oturarak bir süreliğine kanalın kapanmasına neden olan Küçük İbo, bu olayla günlerce konuşuldu.