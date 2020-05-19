RAMAZAN İMSAKİYE
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Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilan-ı aşk! 'Doğum günü bahane ilan şahane'

Ozan Güven de yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın izinden giderek kendisinden yaşça küçük olan Deniz Bulutsuz ile aşk yaşamaya başlamış ve bu aşkı Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabına taşımıştı. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Fotoğrafa ozan Güveni de etiketleyen Bulutsuz, bir kareye etiketleyen Bulutsuz, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notunu yazdı. Sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşıma, 'ilan-ı aşk' yorumları yapıldı!

19.05.2020 17:33 - Son Güncelleme: 19.05.2020 17:41
Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilan-ı aşk! 'Doğum günü bahane ilan şahane'

Ozan Güven ile adı aşk dedikodularına karışan Deniz Bulutsuz'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Deniz Bulutsuz, oyuncu sevgilisi Ozan Güven'in doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı mesaj ile kutlayarak aşkını ilan etti.

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Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilan-ı aşk! 'Doğum günü bahane ilan şahane'

Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyen Bulutsuz, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notunu yazdı.

Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilan-ı aşk! 'Doğum günü bahane ilan şahane'

Öte yandan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda komedyen sevgilisi Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ile okey oynarken verdiği bir pozu paylaşmıştı.

Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilan-ı aşk! 'Doğum günü bahane ilan şahane'
Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilan-ı aşk! 'Doğum günü bahane ilan şahane'

EKİPÇE OKEY PARTİSİ

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'in çektiği fotoğrafı paylaşıp altına şu notu ekledi:

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