Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilan-ı aşk! 'Doğum günü bahane ilan şahane'
Ozan Güven de yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın izinden giderek kendisinden yaşça küçük olan Deniz Bulutsuz ile aşk yaşamaya başlamış ve bu aşkı Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabına taşımıştı. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Fotoğrafa ozan Güveni de etiketleyen Bulutsuz, bir kareye etiketleyen Bulutsuz, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notunu yazdı. Sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşıma, 'ilan-ı aşk' yorumları yapıldı!
19.05.2020 17:33
- Son Güncelleme: 19.05.2020 17:41
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