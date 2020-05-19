Berdan Mardini'den memleketi Mardin’e anlamlı yatırım! Kurduğu fabrikada 1500 kişiye...
Şarkıcı Berdan Mardini'nin, Mardin'de doğup büyüdüğü mahalleye vefa borcunu ödemek için kurduğu fabrika faaliyete başladı. Aynı mahallede 3 yıl önce 10 dönüme ekilen güllerin hasadı gerçekleştirildi, geçen yıl 400 dönüm gül ve 100 dönüme lavanta ekimi yapılan arazilerin hasadına ise gelecek yıllarda başlanacak. Fabrikada gül yağı ve gül suyu üreten Mardini, 50 işçi sürekli, bin 500 işçi ise mevsimsel olarak istihdam ederek tersine göçü başlatmayı hedeflediğini belirtti.
Berdan Mardini'nin, geçen yıl memleketine vefa borcunu ödemek için temelini attığı gül yağı ve gül suyu fabrikası, üretime başladı. Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylabaşı Mahallesi'nde kurulan fabrikada, 50 işçi sürekli, bin 500 işçi ise mevsimsel olarak istihdam edilecek. İlk olarak 600 dönüm üzerine ekilen gül ve lavanta bahçelerinden toplatılan ürünler, fabrikadaki kazanlarda işletilmeye başlandı.
'TERSİNE GÖÇÜ BAŞLATACAĞIZ'
Fabrika, Tarım ve Orman İl Müdürü Memduh Dinler ile işçiler ve mahalle sakinlerinin katıldığı törenle üretime başladı. Törende konuşan Berdan Mardini fabrikanın kurulmasıyla istihdam alanında tersine göçün başlayacağını ifade ederek, "Memleketimiz için hayal ettik ve hayalimizi gerçeğe dönüştürerek başardık. Artık köyümüzden ve bölgedeki diğer köylerden hiçbir gencimiz göç etmeyecek. Hatta buralarda çalışmak için tersine göç bile başlayacak" dedi.
"Memleketin çocuğu olarak biz yaptığımız yatırımla gurur duyuyoruz. Mardin ve ülkemiz açısından çok dönemli bir çalışma. Bunu belki bir sene, iki sene sonra çok daha iyi anlayacağız. Bölgeye büyük bir etkisi olacağını düşündüğümüz gül suyu, gül yağı ve lavanta yağı fabrikası ile burayı hem bir turizm cennetine çevirmeyi hem istihdam sağlamayı hem de insanlara burada yatırım yapmayı teşvik için çalıştık.
Hep birlikte Mardin'de çok güzel şeyler başarabileceğimizi ümit ediyorum. Memleketimize inşallah hayırlı uğurlu olur. Mardin'in gülleri diye bir parçamız vardı. Şarkımızda geçtiği gibi bülbüllerimiz ve dağlarımız vardı ama güllerimiz eksikti. Dağlarımıza güllerimizi de ekerek şarkımız artık tamamlandı.