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Survivor Mert Öcal'ın abisi Yiğit Öcal'ı görenler gözlerine inanamadı! Mert Öcal'ın kardeşi adeta ikizi gibi

Survivor tüm hızıyla yoluna devam ederken en çok konuşulan isimlerden biri de Mert Öcal... Ünlüler Takımı'nda yer alan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Mert Öcal sivri çıkışları, itirazları ve sert sözleriyle gündem yaratan Mert Öcal bir süredir ada konseylerinde adı yazılıp, potaya çıkan isimlerden biri olmuştu. Hakkında pek çok şey merak edilen Mert Öcal'ın bir abisi olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte başta Mert Öcal'ın kardeşi Yiğit Öcal olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

19.05.2020 18:05 - Son Güncelleme: 19.05.2020 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





