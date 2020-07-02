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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi: Evet annem 5 yaşında...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol'u görenler şaştı kaldı. Selin Yeninci, bir estetik merkezi olan Şafak Hanım'la olan bir fotoğrafını 'Evet annem 5 yaşında gösteriyor' notuyla paylaşmış, haksız da sayılmaz. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.

02.07.2020 12:16 - Son Güncelleme: 02.07.2020 12:16
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi: Evet annem 5 yaşında...

O Yamanlar'ın cazgır, dediğim dedik kahyası Saniye... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanı hiç kuşkusuz 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Yeninci'nin annesi Şafak Hanım'ı görenler şaştı kaldı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi: Evet annem 5 yaşında...

Can Yaman ve annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi: Evet annem 5 yaşında...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi: Evet annem 5 yaşında...

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesi herkesi şaşkına çevirdi: Evet annem 5 yaşında...
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