Ozan Güven'in darbettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz Instagram hesabından açıklamada bulundu. Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti.