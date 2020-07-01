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Ozan Güven'in darbettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ozan Güven'in darbettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ozan Güven'in sevgilisini darbettiği iddiasının magazin gündeminde yerini almasının ardından, şiddete maruz kaldığını ifade eden 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'dan ilk açıklama geldi. Sinirli tavırlarıyla bilinen oyuncu Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz, Instagram hesabından yaşadığı dehşet anını anlattı! İşte Ozan Güven'in darbettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'un açıklaması...
01.07.2020 15:50
- Son Güncelleme: 01.07.2020 16:13
Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz Instagram hesabından açıklamada bulundu. Ozan Güven ve sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un aşkı olaylı bitti. İddialara göre 45 yaşındaki ünlü oyuncu kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisiyle geçtiğimiz hafta sonu kavga etti.
Sözlü başlayan tartışma Güven'in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı.
Deniz Bulutsuz yaşadığı dehşeti Instagram hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.
"EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMEDİ"
İşte Ozan Güven'in darbettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz'dan gelen açıklama: Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'a sosyal medya hesabından bir destek mesajı paylaştı.