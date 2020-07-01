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Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Yasemin Hadivent, yaşadığı acı kayıpla sarsıldı. Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent'in evlat acısı yaşayan kız kardeşi Nazenin Hadivent, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

01.07.2020 16:24 - Son Güncelleme: 01.07.2020 16:26
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Yasemin Hadivent'in kız kardeşinden olan 4 yaşındaki yeğeni Melisa hayatını kaybetti. Oyuncunun evlat acısı yaşayan kardeşi Nazenin, Instagram hesabından yürek yakan bir paylaşımda bulundu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

"EMANETİMİ BUGÜN KOLLARIMDA TESLİM ETTİ"

Bugün hayatını kaybeden evladının fotoğrafını paylaşan acılı anne, "Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim yavrum. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım" dedi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Genç anne, peş peşe gelen taziye mesajları için de "Arayan soran herkese teşekkür ederiz ama aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti
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