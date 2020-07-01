Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu Yasemin Hadivent'in acı günü! 4 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

"EMANETİMİ BUGÜN KOLLARIMDA TESLİM ETTİ"

Bugün hayatını kaybeden evladının fotoğrafını paylaşan acılı anne, "Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim yavrum. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım" dedi.