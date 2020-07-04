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Kırgın Çiçekler'in oyuncuları yeniden birlikte! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü, Meral'i, Kader'i, Cemre'si ve Defne's'i...

2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı dönem fenomene dönüşen Kırgın Çiçekler biteli 2 yıl oldu ama etkisi hala geçmedi. Dizinin güzel oyuncuları yeniden bir araya geldi. Dizinin Songül'ü Gökçe Akyıldız, Cemre'si Hazar Motan, Defne'si Nil Keser, Kader'i Naz Çağla Irmak ve Meral'i Aleyna Solaker buluştu. O anlar sosyal medyaya böyle yansıdı.

04.07.2020 17:52 - Son Güncelleme: 04.07.2020 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





