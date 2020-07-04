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Kırgın Çiçekler'in oyuncuları yeniden birlikte! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü, Meral'i, Kader'i, Cemre'si ve Defne's'i...

2015-2018 yılları arasında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı dönem fenomene dönüşen Kırgın Çiçekler biteli 2 yıl oldu ama etkisi hala geçmedi. Dizinin güzel oyuncuları yeniden bir araya geldi. Dizinin Songül'ü Gökçe Akyıldız, Cemre'si Hazar Motan, Defne'si Nil Keser, Kader'i Naz Çağla Irmak ve Meral'i Aleyna Solaker buluştu. O anlar sosyal medyaya böyle yansıdı.

04.07.2020 17:52 - Son Güncelleme: 04.07.2020 17:52
Kırgın Çiçekler'in oyuncuları yeniden birlikte! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü, Meral'i, Kader'i, Cemre'si ve Defne's'i...

2015- 2018 tarihleri arasında atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizinin oyuncularına şöhretin kapılarını açmıştı.

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Kırgın Çiçekler'in oyuncuları yeniden birlikte! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü, Meral'i, Kader'i, Cemre'si ve Defne's'i...

Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Nil Keser, Naz Çağla Irmak ve Aleyna Solaker yıllar sonra bir araya geldi.

Kırgın Çiçekler'in oyuncuları yeniden birlikte! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü, Meral'i, Kader'i, Cemre'si ve Defne's'i...

Dizinin yıldızları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kırgın Çiçekler'in oyuncuları yeniden birlikte! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü, Meral'i, Kader'i, Cemre'si ve Defne's'i...

Dizde Eylül karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın buluşmaya katılmadığı görüldü.

Kırgın Çiçekler'in oyuncuları yeniden birlikte! Kırgın Çiçekler'in Songül'ü, Meral'i, Kader'i, Cemre'si ve Defne's'i...

Diziden sonra kendisine en farklı yolu çizden ise Gökçe Akyıldız oldu.

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