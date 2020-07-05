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Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'un doğum yapan kızının annesi Seda Başbuğ...

Acun Ilıcalı, dede oldu! Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen Banu Ilıcalı, kızına "Begüm" ismini verdi. Gözler Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'a çevrildi. Seda Başbuğ, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum süreci magazin gündeminde anbean takip edilmişti. Doğuma günler kala ortaya çıkan fotoğrafı ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer alan Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ, sosyal medyada merak konusu oldu. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlenmiş, 1993 yılında boşanmıştı. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...

05.07.2020 11:05 - Son Güncelleme: 05.07.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





