Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Acun'un doğum yapan kızının annesi Seda Başbuğ...
Acun Ilıcalı, dede oldu! Ilıcalı'nın 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile evlenen Banu Ilıcalı, kızına "Begüm" ismini verdi. Gözler Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'a çevrildi. Seda Başbuğ, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum süreci magazin gündeminde anbean takip edilmişti. Doğuma günler kala ortaya çıkan fotoğrafı ile geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde yer alan Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ, sosyal medyada merak konusu oldu. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı, ilk eşi ile 1988 yılında evlenmiş, 1993 yılında boşanmıştı. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ...
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliği ile dikkat çekti. Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.