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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a ikinci darbe! Ahlaksızlığını aklamak için açılan dava da şiddet değil mi?
Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a ikinci darbe! Ahlaksızlığını aklamak için açılan dava da şiddet değil mi?
Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrasında, Bulutsuz'un da kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Temmuz ayında yaşanan şiddet olayı sonrası tarafların uzlaşamaması üzerine, Deniz Bulutsuz hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Deniz Bulutsuz'un yaşadığı korku dolu anlar üzerine kendisinin de şiddet gördüğünü savunan ve dava açan Ozan Güven'in bu yaptığı, karşısındaki mağdur kadını bastırmaya çalışmak değil mi? Bu da kadına şiddetin bir örneği sayılmıyor mu?
09.09.2020 17:06
- Son Güncelleme: 09.09.2020 17:20
Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladı. Temmuz ayında yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki topladı. Bulutsuz'un şikayeti üzerine Güven hakkında soruşturma açıldı. 13.5 yıla kadar hapsi istenen oyuncunun ahlaksız davranışı, kariyerine de yansıdı. Önce yüzü olduğu reklam kampanyası sonlandırıldı, ardından rol aldığı dizinin kadrosundan çıkartıldı!
Sevgilisine uyguladığı şiddeti aklamaya çalışan Ozan Güven, aynı olayda Deniz Bulutsuz'un da kendisini darp ettiğini iddia ederek Bulutsuz hakkında suç duyurusunda bulundu.
DENİZ'İ BASTIRMAYA ÇALIŞIYOR!
Uyguladığı şiddet yetmezmiş gibi bir de 'Ben de şiddet gördüm' diyen Ozan Güven'in bu tutumu, kamuoyunda karşısındaki kadını bastırmaya çalışmak olarak değerlendirildi.
Güven'in şikâyeti sonrası Bulutsuz hakkında soruşturma başlatılmış ve suç uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaşma Bürosu'na gönderildi.
Tarafların uzlaşamaması üzerine savcılık Deniz Bulutsuz hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ
Savcı, Ozan Güven'in şüpheli olarak yargılandığı dava dosyası ile Bulutsuz hakkında açılan dava dosyasının birleştirilmesini talep etti.
Bu davanın ilk duruşması, 21 Ocak 2021'de yapılacak.