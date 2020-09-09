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Ozan Güven'den Deniz Bulutsuz'a ikinci darbe! Ahlaksızlığını aklamak için açılan dava da şiddet değil mi?

Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sonrasında, Bulutsuz'un da kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Temmuz ayında yaşanan şiddet olayı sonrası tarafların uzlaşamaması üzerine, Deniz Bulutsuz hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Deniz Bulutsuz'un yaşadığı korku dolu anlar üzerine kendisinin de şiddet gördüğünü savunan ve dava açan Ozan Güven'in bu yaptığı, karşısındaki mağdur kadını bastırmaya çalışmak değil mi? Bu da kadına şiddetin bir örneği sayılmıyor mu?

09.09.2020 17:06 - Son Güncelleme: 09.09.2020 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





