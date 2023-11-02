Ozan Güven haftalar sonra ilk kez görüntülendi: Evden çıkmıyorum! Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla sırra kadem basmıştı

Aşk yaşadığı dönem sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven, magazin gündeminde uzunca bir süre yer almıştı. Eski sevgililer arasındaki dava devam ederken şiddet iddiasının ardından sırra kadem basan Ozan Güven, önceki gün avukatıyla birlikte Kalamış'ta ortaya çıktı. Güven ve avukatı, mekandan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte detaylar...
Aşk yaşadığı dönem sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven, magazin gündeminde uzunca bir süre yer almıştı.
Güven hakkında Deniz Bulutsuz'u şiddet uyguladığı iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Yargılanması devam eden Ozan Güven, bu süreçte hiçbir projede yer almayarak gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.