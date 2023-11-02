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Ozan Güven haftalar sonra ilk kez görüntülendi: Evden çıkmıyorum! Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla sırra kadem basmıştı

Aşk yaşadığı dönem sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven, magazin gündeminde uzunca bir süre yer almıştı. Eski sevgililer arasındaki dava devam ederken şiddet iddiasının ardından sırra kadem basan Ozan Güven, önceki gün avukatıyla birlikte Kalamış'ta ortaya çıktı. Güven ve avukatı, mekandan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:54 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:54
Ozan Güven haftalar sonra ilk kez görüntülendi: Evden çıkmıyorum! Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla sırra kadem basmıştı 1

Aşk yaşadığı dönem sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven, magazin gündeminde uzunca bir süre yer almıştı.

Ozan Güven haftalar sonra ilk kez görüntülendi: Evden çıkmıyorum! Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla sırra kadem basmıştı 2

Güven hakkında Deniz Bulutsuz'u şiddet uyguladığı iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ozan Güven haftalar sonra ilk kez görüntülendi: Evden çıkmıyorum! Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla sırra kadem basmıştı 3

Yargılanması devam eden Ozan Güven, bu süreçte hiçbir projede yer almayarak gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.

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