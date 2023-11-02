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2 çocuk babası şarkıcı Doğuş hakkında skandal iddia: Yasak aşkına imam nikahı kıydı! Fotoğraflar ortaya çıktı! Ortalık fena karıştı

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan Doğuş hakkında ortaya atılan bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Esra adlı bir kadın, Doğuş ile bir süre ilişki yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını söyleyerek fotoğraflarını yayınladı. Yasak aşk iddiası ve ortaya çıkan fotoğraflar, sosyal medyayı ikiye bölerken ortalık fena karıştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 12:02 Güncelleme 02 Kasım 2023, 12:25
2 çocuk babası şarkıcı Doğuş hakkında skandal iddia: Yasak aşkına imam nikahı kıydı! Fotoğraflar ortaya çıktı! Ortalık fena karıştı 1

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk babası şarkıcı Doğuş hakkında skandal iddia: Yasak aşkına imam nikahı kıydı! Fotoğraflar ortaya çıktı! Ortalık fena karıştı 2

2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren şarkıcının bu evlilikten iki evladı oldu.

2 çocuk babası şarkıcı Doğuş hakkında skandal iddia: Yasak aşkına imam nikahı kıydı! Fotoğraflar ortaya çıktı! Ortalık fena karıştı 3

Attığı her adımla adından söz ettiren Doğuş, bir dönem de 'gayrimeşru çocuk' haberleriyle gündeme geldi. Ancak yapılan DNA testinin sonucunda iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

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