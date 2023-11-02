2 çocuk babası şarkıcı Doğuş hakkında skandal iddia: Yasak aşkına imam nikahı kıydı! Fotoğraflar ortaya çıktı! Ortalık fena karıştı

"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın ünlü sunucusu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan Doğuş hakkında ortaya atılan bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Esra adlı bir kadın, Doğuş ile bir süre ilişki yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını söyleyerek fotoğraflarını yayınladı. Yasak aşk iddiası ve ortaya çıkan fotoğraflar, sosyal medyayı ikiye bölerken ortalık fena karıştı. İşte detaylar...