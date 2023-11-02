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Alişan'ın eşi Buse Varol'dan kahreden paylaşım: Bazen sadece keşke diyorsun! Selçuk Tektaş ile fotoğrafını yayınlayıp...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüse yakalanması sonucu genç yaşta yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine olan özlemini sık sık dile getirdi. Bu kez Alişan'ın eşi Buse Varol'dan benzer bir paylaşım geldi. "Bazen sadece keşke diyorsun" ifadelerini kullanan Varol'un kaleme aldığı satırlar kahretti.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 14:34 Güncelleme 02 Kasım 2023, 14:42
Alişan’ın eşi Buse Varol’dan kahreden paylaşım: Bazen sadece keşke diyorsun! Selçuk Tektaş ile fotoğrafını yayınlayıp... 1

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle 21 Temmuz 2021'de yaşamını yitirdi. Alişan, kardeşinin vefatının ardından oldukça zor günler geçirdi.

Alişan’ın eşi Buse Varol’dan kahreden paylaşım: Bazen sadece keşke diyorsun! Selçuk Tektaş ile fotoğrafını yayınlayıp... 2

Kardeşinin ailesi ile yakından ilgilenen Alişan'ın eşi Buse Varol'la da arası açıldı.

Alişan’ın eşi Buse Varol’dan kahreden paylaşım: Bazen sadece keşke diyorsun! Selçuk Tektaş ile fotoğrafını yayınlayıp... 3

Yaşanan onca şeyden sonra Alişan ve ailesi kırgınlıkları atlattı ve birbirine tutundu.

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