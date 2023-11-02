Alişan'ın eşi Buse Varol'dan kahreden paylaşım: Bazen sadece keşke diyorsun! Selçuk Tektaş ile fotoğrafını yayınlayıp...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüse yakalanması sonucu genç yaşta yaşamını yitirdi. Kardeş acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı Alişan, oldukça zor günler geçirdi. Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine olan özlemini sık sık dile getirdi. Bu kez Alişan'ın eşi Buse Varol'dan benzer bir paylaşım geldi. "Bazen sadece keşke diyorsun" ifadelerini kullanan Varol'un kaleme aldığı satırlar kahretti.