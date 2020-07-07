Ozan Güven - Deniz Bulutsuz cephesinde yeni gelişme! Bilirkişi açıkladı: Ozan Güven'in evindeki kamera kayıtları silinmiş!
Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbetmesi, gündemde sıcaklığını koruyor. Genç kadının yaşadığı dehşet gecesine dair ifadeler ve fotoğraflara her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak 112 senarist şiddet uygulaması ile ilgili bildiri yayımlamış ve "Tavır almaya davet ediyoruz" açıklaması yapılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; savcılığın atadığı bilirkişi, Ozan Güven'in evindeki kamera görüntülerinin silindiğini belirledi ve rapora ilişkin detayları açıklandı. İşte Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında son durum...
Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları sürüyor. 23 Haziran gecesi yaşanan darp olayının ardından, o geceye dair ifadeler ve fotoğraflar ortaya çıkmasının ardından sanat dünyası ayaklandı. 112 senarist de ortak bildiri hazırladı: Mağdurun yanındayız. Arka çıkanların karşısındayız. Rol verilmesin!
Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddialarının ardından Ozan Güven de darp raporu almış ve kendisinin mağdur olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Deniz Bulutsuz'un ardından kendisinin de yüzünde ve vücudundaki morlukları gösteren fotoğraflar yayınlanmış ve açıklama yapmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; savcılığın atadığı bilirkişi, Güven'in evindeki kamera görüntülerinin silindiğini belirledi ve detaylara yönelik açıklamalar yapıldı. İşte Deniz Bulutsuz Ozan Güven olayından son dakika gelişmeleri...
OZAN GÜVEN'İN EVİNDEKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SİLİNMİŞ!
Ozan Güven Deniz Bulutsuz olayı giderek büyürken son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bilirkişi, Ozan Güven'in evindeki kamera kayıtlarının silindiğini belirledi.
Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Güven'in şiddet uyguladığı sevgilisi Bulutsuz'un darp görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyuncu bu görüntüler ardından çok fazla tehdit ve hakaret aldığı için dosya hakkında gizlilik kararı aldırmıştı.