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Ozan Güven - Deniz Bulutsuz cephesinde yeni gelişme! Bilirkişi açıkladı: Ozan Güven'in evindeki kamera kayıtları silinmiş!

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darbetmesi, gündemde sıcaklığını koruyor. Genç kadının yaşadığı dehşet gecesine dair ifadeler ve fotoğraflara her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak 112 senarist şiddet uygulaması ile ilgili bildiri yayımlamış ve "Tavır almaya davet ediyoruz" açıklaması yapılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; savcılığın atadığı bilirkişi, Ozan Güven'in evindeki kamera görüntülerinin silindiğini belirledi ve rapora ilişkin detayları açıklandı. İşte Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında son durum...

07.07.2020 13:51 - Son Güncelleme: 07.07.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





