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Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! "İşte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım"
Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! "İşte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım"
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Ölümünün 20'nci yılında anılmasının ardından Ali Sunal'ın Instagram'dan kızı ve babası hakkında yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sunal yazdığı notla takipçilerini duygulandırdı.
07.07.2020 13:20
- Son Güncelleme: 07.07.2020 13:33
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal, ölümünün 20'nci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anılmıştı. Törenin ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı.
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babasının fotoğrafının önünde kızı Narin ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında, "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Ali Sunal'ın bu paylaşımı takipçilerini duygulandırırken, Sunal'ın paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.