Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan duygulandıran paylaşım! "İşte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım"

Paylaşımında, "Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.