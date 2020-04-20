Ünlü oyuncunun koronavirüs nedeniyle bacağı kesildi!
Ünlü oyuncunun İki haftadan uzun süredir corona virüsle mücadele eden ünlü oyuncunun bacağı kesildi! Nick Cordero'nun eşi, corona virüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti. Amanda Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordero'nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi.
20.04.2020 13:10
- Son Güncelleme: 20.04.2020 13:23
Ünlü oyuncu Nick Cordero binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün yol açtığı komplikasyon sonucu bacağını kaybetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tony Ödülleri'ne aday gösterilen oyuncunun iki haftadan uzun süredir koronavirüsle mücadele ettiği aktarıldı. Oyuncunun eşi Amanda Kloots, Cordeo'nun sağlık durumuna dair Instagram hesabından paylaşımlar yaparak hayranları bilgilendiriyordu.
Nick Cordero'nun eşi, corona virüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti.
Eşi Amanda Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordero'nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi.
Kloots, Cordero'nun hastaneye kaldırıldığında sağ bacağında pıhtılaşma olduğu ve ayak parmaklarına kan gitmediğini de dile getirdi.