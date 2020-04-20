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Ünlü oyuncunun koronavirüs nedeniyle bacağı kesildi!

Ünlü oyuncunun İki haftadan uzun süredir corona virüsle mücadele eden ünlü oyuncunun bacağı kesildi! Nick Cordero'nun eşi, corona virüsün yol açtığı komplikasyon nedeniyle ünlü oyuncunun sağ bacağının kesilmesinin ardından şu an iyileşmekte olduğunu belirtti. Amanda Kloots, sosyal medya takipçilerine cumartesi gününün Cordero'nun yoğun bakımda ünitesindeki 18. günü olduğunu söyledi.

20.04.2020 13:10 - Son Güncelleme: 20.04.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





