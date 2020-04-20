Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en ünlü üyelerinden biri Prenses Diana'ydı. Sadece ülkesinde değil tüm dünyada milyonlarca kişi için "gönüllerin prensesi" olan Prenses Diana'nın dışarıdan bakıldığında bir peri masalı gibi görünen düğününde farklı duygular içinde olduğu ileri sürüldü.