Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu
68 yıldır tahhta oturan ve ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyan Kraliçe II. Elizabeth'e koronavirüs engeli. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in doğum günü dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını nedeniyle farklı bir şekilde kutlanacak.
20.04.2020 12:47
- Son Güncelleme: 20.04.2020 12:47
BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN AÇIKLAMA!
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs (covid-19) salgınına takıldı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlamasını internet üzerinden yapacağını duyurdu.
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