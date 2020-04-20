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Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu

68 yıldır tahhta oturan ve ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyan Kraliçe II. Elizabeth'e koronavirüs engeli. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in doğum günü dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını nedeniyle farklı bir şekilde kutlanacak.

20.04.2020 12:47 - Son Güncelleme: 20.04.2020 12:47
Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN AÇIKLAMA!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in her yıl haziran ayında askeri resmi geçit töreniyle yapılan "Trooping the Colour" adlı doğum günü etkinliği, koronavirüs (covid-19) salgınına takıldı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin 94'üncü yaş günü kutlamasını internet üzerinden yapacağını duyurdu.

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Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 94'üncü yaşgünü kutlaması dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını engeline takıldı. Kraliçe'nin doğum günün nasıl kutlanacağına ilişkin alternatif seçenek arayan Buckingham Sarayı, doğum günü partisini internet üzerinden düzenleneceğini açıkladı.

Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu

Öte yandan, 21 Nisan 1923 doğumlu olan Kraliçe için her yıl haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da Trooping the Colour etkinliği yapılıyor. Etkinlikte, Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören sergileniyor.

Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu

68 yıldır tahtta oturan Kraliçe II. Elizabeth ülkenin tahtta en uzun süre oturan monarkı unvanını taşıyor.

Kraliçe Elizabeth'e koronavirüs engeli! Buckingham resmen duyurdu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en ünlü üyelerinden biri Prenses Diana'ydı. Sadece ülkesinde değil tüm dünyada milyonlarca kişi için "gönüllerin prensesi" olan Prenses Diana'nın dışarıdan bakıldığında bir peri masalı gibi görünen düğününde farklı duygular içinde olduğu ileri sürüldü.

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