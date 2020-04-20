Matthew Seligman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Luis Sepulveda

Şubat ayının sonunda corona virüsü teşhisi ile hastaneye kaldırılan Latin Amerika edebiyatının en büyük isimlerinden birisi olan Şilili yazar Luis Sepulveda (70), yaşam mücadelesini kaybetti.

Observador'un haberine göre; büyülü gerçekçilik akımının da önemli bir temsilcisi olan Luis Sepulveda'ya Portekiz'de katıldığı bir festivalin ardından corona virüsü teşhisi konulmuştu. Festivaldeki tüm katılımcılar daha sonra karantina altına alınmıştı. 1949'da Şili'nin Ovalle isimli köyünde doğan Şilili yazar 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan 68 Hareketi, Vietnam Savaşı, Pinochet diktatörlüğü dönemi gibi birçok döneme tanıklık etmişti.