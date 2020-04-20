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Matthew Seligman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

David Bowie'nin İngiliz bas gitaristi müzisyen Matthew Seligman, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Londra'daki St. George's Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Matthew Seligman 64 yaşındaydı. Cuma günü ağır bir inme geçiren Seligman, solunum cihazına bağlanmıştı.

20.04.2020 13:30 - Son Güncelleme: 20.04.2020 13:30
Matthew Seligman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Uzun yıllar David Bowie ile birlikte çalışan İngiliz bas gitarist ve müzisyen Matthew Seligman, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Matthew Seligman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Londra'daki St. George's Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören Matthew Seligman 64 yaşındaydı. Cuma günü ağır bir inme geçiren Seligman, solunum cihazına bağlanmıştı.

Matthew Seligman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Lee Konitz

Ünlü saksofon sanatçısı Lee Konitz, corona virüse yenik düşerek 92 yaşında hayatını kaybetti. ABD'li sanatçı Lenny Tristano, Gerry Mulligan, Gil Evans, Miles Davis, Tyree Glenn, Stan Kenton gibi cazın dev isimleriyle çalışmıştı.

Matthew Seligman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Luis Sepulveda

Şubat ayının sonunda corona virüsü teşhisi ile hastaneye kaldırılan Latin Amerika edebiyatının en büyük isimlerinden birisi olan Şilili yazar Luis Sepulveda (70), yaşam mücadelesini kaybetti.

Observador'un haberine göre; büyülü gerçekçilik akımının da önemli bir temsilcisi olan Luis Sepulveda'ya Portekiz'de katıldığı bir festivalin ardından corona virüsü teşhisi konulmuştu. Festivaldeki tüm katılımcılar daha sonra karantina altına alınmıştı. 1949'da Şili'nin Ovalle isimli köyünde doğan Şilili yazar 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan 68 Hareketi, Vietnam Savaşı, Pinochet diktatörlüğü dönemi gibi birçok döneme tanıklık etmişti.

Matthew Seligman corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Tim Brooke Taylor

İngiliz komedyen Tim Brooke Taylor 79 yaşında corona virüs nedeniyle hayata veda etti.

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