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Oyuncu Suphi Tekiner son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 84 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yazar Suphi Tekiner Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:25
Oyuncu Suphi Tekiner son yolculuğuna uğurlandı

Sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist, yazar Suphi Tekniker 84 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Suphi Tekiner son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Tekiner için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Oyuncu Suphi Tekiner son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından usta sanatçı Tekiner için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

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