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Bir Gece Masalı’nın yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’den set pozu: Urfalı sözü!

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den set pozu geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun, partneri Burak Deniz ile kamera arkasında çektirdiği bir fotoğrafı "Urfalı sözü!" notuyla yayınladı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:38 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:38
Bir Gece Masalı’nın yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’den set pozu: Urfalı sözü!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den set pozu geldi.

Bir Gece Masalı’nın yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’den set pozu: Urfalı sözü!

Dizide Canfeza karakterini canlandıran Coşkun, partneri Burak Deniz ile kamera arkasında çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir Gece Masalı’nın yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’den set pozu: Urfalı sözü!

Ünlü oyuncu paylaşımına "Urfalı sözü!" notunu ekleyerek dizinin en çok kullanılan repliğine göndermede bulundu.

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