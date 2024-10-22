Bir Gece Masalı’nın yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz’den set pozu: Urfalı sözü!

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den set pozu geldi. Su Burcu Yazgı Coşkun, partneri Burak Deniz ile kamera arkasında çektirdiği bir fotoğrafı "Urfalı sözü!" notuyla yayınladı. İşte o paylaşım...
Atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den set pozu geldi.
Dizide Canfeza karakterini canlandıran Coşkun, partneri Burak Deniz ile kamera arkasında çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.