Katie Price’den Boris Johnson itirafı! Göğüslerini gösterdiği iddia edilmişti: Palyaço açıklaması şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü model Katie Price ile İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Price'nin Johnson'a göğüslerini gösterdiği iddia edilirken Price'den açıklama geldi. Johnson ile İtalya'da bir grup ile birlikte toplantıya katıldığını söyleyen Price'ın anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi. İşte, Price'ın Johnson itirafı…