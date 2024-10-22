SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Katie Price’den Boris Johnson itirafı! Göğüslerini gösterdiği iddia edilmişti: Palyaço açıklaması şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü model Katie Price ile İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Price'nin Johnson'a göğüslerini gösterdiği iddia edilirken Price'den açıklama geldi. Johnson ile İtalya'da bir grup ile birlikte toplantıya katıldığını söyleyen Price'ın anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi. İşte, Price'ın Johnson itirafı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:13 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 16:30
Katie Price’den Boris Johnson itirafı! Göğüslerini gösterdiği iddia edilmişti: Palyaço açıklaması şaşkına çevirdi

İngiliz basını dünyaca ünlü model Katie Price ile eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkındaki iddialarla çalkalanıyor.

Katie Price’den Boris Johnson itirafı! Göğüslerini gösterdiği iddia edilmişti: Palyaço açıklaması şaşkına çevirdi

KATIE PRICE VE BORIS JOHNSON HAKKINDA SKANDAL İDDİA

Boris Johnson'a göğüslerini gösterdiği iddia edilen Katie Price'den itiraf geldi. Price, eski başbakan ile bir zamanlar içki içtiğini ve ardından palyaço kılığına girdiğini söyledi.

Katie Price’den Boris Johnson itirafı! Göğüslerini gösterdiği iddia edilmişti: Palyaço açıklaması şaşkına çevirdi

İTALYA'DA GİZLİ SAKLI TOPLANTI

İtalya'da bir grup ile birlikte bir toplantıya katılan Price ile Johnson, Rus-İngiliz iş insanı Evgeny Lebedev'in mülkünde kaldı.

SON DAKİKA