Katie Price’den Boris Johnson itirafı! Göğüslerini gösterdiği iddia edilmişti: Palyaço açıklaması şaşkına çevirdi

Dünyaca ünlü model Katie Price ile İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson hakkındaki iddia gündeme bomba gibi düştü. Price'nin Johnson'a göğüslerini gösterdiği iddia edilirken Price'den açıklama geldi. Johnson ile İtalya'da bir grup ile birlikte toplantıya katıldığını söyleyen Price'ın anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi. İşte, Price'ın Johnson itirafı…
İngiliz basını dünyaca ünlü model Katie Price ile eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkındaki iddialarla çalkalanıyor.
KATIE PRICE VE BORIS JOHNSON HAKKINDA SKANDAL İDDİA
Boris Johnson'a göğüslerini gösterdiği iddia edilen Katie Price'den itiraf geldi. Price, eski başbakan ile bir zamanlar içki içtiğini ve ardından palyaço kılığına girdiğini söyledi.