Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından sarmaş dolaş pozlar! Aslışah aşka geldi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, yaklaşık 2 buçuk aydır Kaan Demirağ ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez el ele görüntülenen çiftin ilişkileri iddiaya göre evlilik yolunda ilerliyor. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün sevgilisinin kardeşi için en şık elbisesini giydi ve zoom üzerinden Kaan Demirağ ve ailesi ile birlikte nikaha katıldı. Engin Altan Düzyatan'ın müstakbel bacanağı Demirağ, sosyal medya hesabından sevgilisi ile yeni pozlar paylaştı. Sarmaş dolaş pozlara Aslışah'tan, "Seni çok seviyorum, iyi ki kalbim olmuşsun" dedi.