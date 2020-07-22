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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından sarmaş dolaş pozlar! Aslışah aşka geldi...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, yaklaşık 2 buçuk aydır Kaan Demirağ ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez el ele görüntülenen çiftin ilişkileri iddiaya göre evlilik yolunda ilerliyor. Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün sevgilisinin kardeşi için en şık elbisesini giydi ve zoom üzerinden Kaan Demirağ ve ailesi ile birlikte nikaha katıldı. Engin Altan Düzyatan'ın müstakbel bacanağı Demirağ, sosyal medya hesabından sevgilisi ile yeni pozlar paylaştı. Sarmaş dolaş pozlara Aslışah'tan, "Seni çok seviyorum, iyi ki kalbim olmuşsun" dedi.

22.07.2020 18:14 - Son Güncelleme: 22.07.2020 18:16
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından sarmaş dolaş pozlar! Aslışah aşka geldi...

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar bugün 27 yaşına girdi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin kız kardeşinin nişanına aile arasında yapılan zoom ile katılan Aslışah Alkoçlar, yeni yaşında sevgilisinin paylaşımına sevgi sözcükleri ile karşılık verdi.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından sarmaş dolaş pozlar! Aslışah aşka geldi...

Instagram hesabından sevgilisi Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutlayan Kaan Demirağ, bu fotoğrafları paylaşarak sevgilisine övgü yağdırdı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından sarmaş dolaş pozlar! Aslışah aşka geldi...

Aslışah Alkoçlar ise bu fotoğrafa, "Seni çok seviyorum, iyi ki kalbim olmuşsun" şeklinde yanıt verdi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından sarmaş dolaş pozlar! Aslışah aşka geldi...

Kaan Demirağ, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ve ailesinin birlikte olduğu fotoğrafı paylaşmış ve sosyetik çiftin evlilik yolunda olduğu iddia edilmişti.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızından sarmaş dolaş pozlar! Aslışah aşka geldi...

Sevgilisi Kaan Demirağ'ın kardeşi Beste'nin nikahı için en şık ve sade haliyle ailenin yanına giden Aslışah, güzelliği ile beğeni yağmuruna tutuldu.

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