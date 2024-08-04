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Oyuncu Hakan Yılmaz'ın acı günü! Babasına tabutu başında böyle veda etti! "Ona huzur bize hasret oldu"

Yahşi Cazibe dizisinde Kemal Kükreyen karakteriyle gönüllerde taht kurdu Hakan Yılmaz.. Sempatik halleriyle yüzleri gülümseten ünlü oyuncudan bu kez acı haber geldi. Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, dün saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hakan Yılmaz, bugün son yolculuğuna uğurlanan babasına tabutu başında böyle veda etti...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 16:36 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 16:51
Oyuncu Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasına tabutu başında böyle veda etti! Ona huzur bize hasret oldu 1

Yahşi Cazibe dizisinde Kemal Kükreyen karakteriyle gönüllerde taht kurdu Hakan Yılmaz.. Sempatik halleriyle yüzleri gülümseten ünlü oyuncudan bu kez acı haber geldi. Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, dün saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Hakan Yılmaz, bugün son yolculuğuna uğurlanan babasına tabutu başında böyle veda etti...

Oyuncu Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasına tabutu başında böyle veda etti! Ona huzur bize hasret oldu 2

Oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Nejdet Yılmaz, dün saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Oyuncu Hakan Yılmaz’ın acı günü! Babasına tabutu başında böyle veda etti! Ona huzur bize hasret oldu 3

Necdet Yılmaz için bugün öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi.

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