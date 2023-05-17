"Oyum Erdoğan'a" dedi hedef haline geldi! Zeynep Tunuslu "Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler"
14 Mayıs'ta yapılan seçim öncesi, ünlü modacı Zeynep Tunuslu, 60 yaşında kadar CHP'ye oy verdiğini ancak umutlarının kırıldığını söylemiş ve "Oyum Erdoğan'a" demişti. 60 yaşındaki ünlü modacı bu açıklamaları sonrası hedef haline geldi. Açıklamalarda bulunan Tunuslu, arkadaşının kendisine "Cihangir'e gelme" dediğini belirtti. İşte Tunuslu'nun açıklamalarından satır başları...
Seçimden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan Zeynep Tunuslu şu ifadeleri kullanmıştı:
Arkadaşlar yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim.
Seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirten bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu seçim sonrasında da açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın haberine göre; u paylaşımı sonrası ağır haraketlere maruz kaldığını belirten Tunuslu, oyunun her zaman vatana millete hizmet edenden yana olduğunu söyledi. Tunuslu oğlu Kanat'ın babası Uzay Heparı ile olan aşkı ve kendisi hakkında da samimi açıklamalar yaptı.
Marjinal bir kadın olarak görülüyorsunuz. Kendinizi böyle tanımlıyor musunuz?
Evet, marjinalim. Bu durumu da genlerime bağlıyorum. Çok özel bir aileden geliyorum. Babam jet pilotuydu, annem ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış biri. Çocukken Rusya'da yaşadık. Sonra Diyarbakır'a geldik babamın işinden dolayı. Türkiye'de ilk gördüğüm yerdir Diyarbakır, sonraki yıllarda tasarımlarıma da orada gördüklerimi yansıttım. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ailem bana hep cesur olmayı ve ne iş yaparsan en iyisini yapmak için emek harcamam gerektiğini öğretti. Modaya da kendi tasarımlarıma güvendiğim için girmiştim.
CHP ROMANTİK BİR PARTİ
Seçimlere bir gün kala video yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir açıklama yaptınız...
Politik görüşümü saklayan biri olmadım hiç. Seçim coşkusunu yaşarken politik tercihimi açıklamak istedim. Ben Atatürkçü ve CHP'li bir aileden geliyorum. Bu seçime kadar hep CHP'ye oy vermiştim ve hep hayal kırıklığına uğradım. Bu seçimde CHP bana umut vermedi. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması da beni rahatsız etti. Vatan bütünlüğü benim için çok önemli. Vatan için kararımı verdim.
Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım. Erdoğan çok samimi bir lider. Çocuklarla, hayvanlarla ilişkisinde bile ne kadar sevecen olduğunu görüyorum. Depremzedeler için yaptıklarıyla da gönlümü aldı. Samimiyetini hissettiriyor. Çalışan, ülkesi için hizmet eden bir lider... CHP bana romantik bir parti gibi geliyor. CHP'nin daha çok çalışması, emek vermesi gerekiyor. Hizmet önemli benim için. Kim ülkemize hizmet verirse halkımız tercihini ondan yana kullanıyor. Belediyecilikte de böyle. Ben yıllarca Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok güzel projeler yaptım. Nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum.