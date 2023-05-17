"Oyum Erdoğan'a" dedi hedef haline geldi! Zeynep Tunuslu "Oyumu Erdoğan’a verdim diye ‘Cihangir’e gelme’ dediler"

Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım. Erdoğan çok samimi bir lider. Çocuklarla, hayvanlarla ilişkisinde bile ne kadar sevecen olduğunu görüyorum. Depremzedeler için yaptıklarıyla da gönlümü aldı. Samimiyetini hissettiriyor. Çalışan, ülkesi için hizmet eden bir lider... CHP bana romantik bir parti gibi geliyor. CHP'nin daha çok çalışması, emek vermesi gerekiyor. Hizmet önemli benim için. Kim ülkemize hizmet verirse halkımız tercihini ondan yana kullanıyor. Belediyecilikte de böyle. Ben yıllarca Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile çok güzel projeler yaptım. Nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum.