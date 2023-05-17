Alişan'ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi "E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama..." Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.