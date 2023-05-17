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Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi "E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama..." Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

Alişan'ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi "E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama..." Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol'un bir süre önce kayınvalidesi Suzan Tektaş'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Varol bu kez kına elbisesini giyip paylaştı. Bakın neden.

17.05.2023 08:03 - Son Güncelleme: 17.05.2023 08:03
Alişan’ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama... Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının en çok konuşulan ikilisi olarak dikkat çekiyor...

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Alişan’ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama... Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak ilişkilerini devam ettirme kararı almışlardı.

Alişan’ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama... Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Alişan’ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama... Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

"Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'tan beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş gündem olmuştu.

Alişan’ın eşi Buse Varol kına elbisesini giydi E tabi bir yaşlanmışlık oluyor ama... Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse...

Bir diğer iddia ise Buse Varol'un, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve ve kızlarına çok fazla para harcamasından ötürü rahatsızlık duyduğu bu yüzden iki eltinin arasının açık olduğu yönündeydi.

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