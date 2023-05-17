Mehmet Ali Erbil'in çapkınlık turu! Gecelerde fena yakalandı “evimize gidiyoruz yanlış bir durum yok” dedi o anları görenler: "Arabada 5 evde 15"
Mehmet Ali Erbil'in çapkınlık turu! Gecelerde fena yakalandı "evimize gidiyoruz yanlış bir durum yok" dedi o anları görenler, "Arabada 5 evde 15" diyerek espri yaptı. Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. Yeniden gecelerde görüntülenen Mehmet Ali Erbil, Karaköy'deki bir mekandan 2 güzelle ayrılan Erbil "Yakın bir arkadaşımın doğum gününe katıldım. Şimdi de eve geçiyorum" dedi.
Mehmet Ali Erbil'in çapkınlık turu! Gecelerde fena yakalandı "evimize gidiyoruz yanlış bir durum yok" dedi o anları görenler, "Arabada 5 evde 15" yorumları yaptı.
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.
Mehmet Ali Erbil eski günlerine geri döndü. Önceki akşam Karaköy'deki bir mekândan 2 güzelle ayrılan Erbil yakın bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Erbil, arkadaşına parmağındaki yüzüğün aynısını hediye etti ve "Biz yüzüklerin efendisiyiz" dedi.
Erbil'in yanında aralarında influencer Merve Özaltın'ın da bulunduğu kadın arkadaşları da vardı.