Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: "Hangisi Öykü?"
Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler, "Hangisi Öykü?" yorumları yapıyor. Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlenen ve Mutluluklarıyla 2021 yılında oğlu Roman'ı kucağına alan Öykü Karayel, ikiz kardeşi Ezgi ile gündeme bomba gibi düştü. Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı.
24.06.2022 09:47 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:47
"HANGİSİ ÖYKÜ?"
Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler, "Hangisi Öykü?" diyor.
Sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel'i görenler adeta inanamadı.
İkiliyi birbirinden ayırmak ise bir hayli zor. İşte başta Öykü Karayel ile kardeşi Ezgi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...