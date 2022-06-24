Vav TV İzle
Haberler Magazin Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: "Hangisi Öykü?"

Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: "Hangisi Öykü?"

Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler, "Hangisi Öykü?" yorumları yapıyor. Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında evlenen ve Mutluluklarıyla 2021 yılında oğlu Roman'ı kucağına alan Öykü Karayel, ikiz kardeşi Ezgi ile gündeme bomba gibi düştü. Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı.

24.06.2022 09:47 - Son Güncelleme: 24.06.2022 09:47
Öykü Karayel’in kardeşi Ezgi’yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: Hangisi Öykü?

"HANGİSİ ÖYKÜ?"

Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler, "Hangisi Öykü?" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öykü Karayel’in kardeşi Ezgi’yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: Hangisi Öykü?

Şarkıcı Can Bonomo ve Öykü Karayel, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandırdı.

Öykü Karayel’in kardeşi Ezgi’yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: Hangisi Öykü?

Mutluluklarıyla parmakla gösterilen çift, 2021 yılında oğulları Roman'ı kucağına aldı.

Öykü Karayel’in kardeşi Ezgi’yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: Hangisi Öykü?

Sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel'i görenler adeta inanamadı.
İkiliyi birbirinden ayırmak ise bir hayli zor. İşte başta Öykü Karayel ile kardeşi Ezgi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

Öykü Karayel’in kardeşi Ezgi’yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: Hangisi Öykü?

SİNEM KOBAL'IN KARDEŞİ KEREM

SON DAKİKA