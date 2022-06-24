Öykü Karayel'in kardeşi Ezgi'yi görenlerin ağzı açık kaldı ayırt etmek imkansız! Tek yumurta ikizi kardeşleri görenler: "Hangisi Öykü?"

Sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel'i görenler adeta inanamadı.

İkiliyi birbirinden ayırmak ise bir hayli zor. İşte başta Öykü Karayel ile kardeşi Ezgi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...