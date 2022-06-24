EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Hakan Meriçliler: "Burayı gördüğüm an vuruldum"
EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Hakan Meriçliler'in yeni evi gündeme bomba gibi düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ziya, Yalan Dünya dizisinde ise Çağatay karakteri ile hafızalara kazınan Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı. Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim" dedi.
24.06.2022 10:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 10:06
"BURAYI GÖRDÜĞÜM AN VURULDUM"
EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Hakan Meriçliler'den radikal karar!
Pek çok yapımda yer alan Hakan Meriçliler sevgilisiyle birlikte İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşti. Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı.