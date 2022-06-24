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Haberler Magazin EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Hakan Meriçliler: "Burayı gördüğüm an vuruldum"

EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Hakan Meriçliler: "Burayı gördüğüm an vuruldum"

EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Hakan Meriçliler'in yeni evi gündeme bomba gibi düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ziya, Yalan Dünya dizisinde ise Çağatay karakteri ile hafızalara kazınan Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı. Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim" dedi.

24.06.2022 10:06 - Son Güncelleme: 24.06.2022 10:06
EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti! Hakan Meriçliler: Burayı gördüğüm an vuruldum

"BURAYI GÖRDÜĞÜM AN VURULDUM"

EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Hakan Meriçliler'den radikal karar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti! Hakan Meriçliler: Burayı gördüğüm an vuruldum

Pek çok yapımda yer alan Hakan Meriçliler sevgilisiyle birlikte İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşti. Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırdı.

EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti! Hakan Meriçliler: Burayı gördüğüm an vuruldum

Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim" dedi.

EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti! Hakan Meriçliler: Burayı gördüğüm an vuruldum

Meriçliler'in tadilat yaptırdığı ev; üç kattan oluşuyor. Birinci kat salon, ikinci kat yatak odası, en üst kat ise çalışma odası olarak düzenlenmiş. Sabah'a konuşan ünlü oyuncu açıklamasında şunları söyledi:

EDHO oyuncusu tası tarağı toplayıp İstanbul’u terk etti! Hakan Meriçliler: Burayı gördüğüm an vuruldum

"ZEKİ MÜREN BURADA ŞARKILAR SÖYLERMİŞ"

"Bir abimiz burayı korumuş, yol geçmemesini sağlamış. İki yıl önce vefat etti. Başlarda çok yer gezdim, aklımda hiç Bodrum yoktu, buranın satılık olduğunu duyunca hemen aldım."

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