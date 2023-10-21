Öykü Gürman sonunda muradına erdi 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile sessiz sedasız evlendi! Güzelliğiyle göz kamaştıran Öykü...

Yaklaşık 3,5 yıldır iş insanı Fatih İçmeli ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Öykü Gürman, aksiliklerin ardından sonunda muradına erdi. Geçtiğimiz sene ocak ayında konser vermek için gittiği Paris'te sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sessiz sedasız evlendi. Gürman'ın güzelliği ise göz kamaştırdı.
Öykü Gürman, müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.
Berk Gürman ile birlikte seslendirdiği "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Gürman, son dönemde dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli ile mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.
Gürman ve İçmeli çifti, uzun süredir devam eden ilişkilerini taçlandırmak üzere eylül ayında düğün yapmayı planlıyordu.