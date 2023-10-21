Öykü Gürman sonunda muradına erdi 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile sessiz sedasız evlendi! Güzelliğiyle göz kamaştıran Öykü...

1 Öykü Gürman, müzik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.

2 Berk Gürman ile birlikte seslendirdiği "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Gürman, son dönemde dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Fatih İçmeli ile mutlu bir birliktelik sürdürüyordu.