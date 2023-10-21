Afra'ya bak Afra'ya! Yalı Çapkını'nın Seyran Afra Saraçoğlu'nun taktığı çantanın fiyatı sosyal medyanın diline düştü "Gerçek mi bu?"

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen ve böylelikle ilişkileri belgelenen ikili, geçen günlerde ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Şimdilerde dizilerinin ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan ikiliden Afra Saraçoğlu bu kez taktığı çantayla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından her iki tarafta açıklama yapmaktan kaçınırken ayrılık iddiası duyanlar şaşkına çevirmişti.